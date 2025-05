Rony destaca tranquilidade do Atlético com vitória e já projeta clássico contra o Cruzeiro

Rony fechou o marcador na segunda etapa. O atacante, que veio do banco, ressaltou a importância da vitória, já que o time pagou pelos erros nas partidas anteriores. Para o jogador, o Atlético entrou focado no duelo e poderia ter construído um placar ainda maior.

“Nós precisávamos muito dessa vitória. É uma competição que não tem margem para erros. Então, eu acredito que o nosso time entrou bem focado hoje para fazer uma grande partida. Parabenizar a equipe pelo grande jogo que fez. Criamos muitas oportunidades e poderíamos ter feito mais gols. A oportunidade que tiver, a gente tem que fazer. Então, conseguimos fazer três gols. Está todo mundo de parabéns pelo grande jogo que fez e pela grande vitória”, destacou.

O atacante também recordou a situação que o grupo estava no começo da rodada, com as quatro equipes separadas por dois pontos. Para Rony, a vitória trouxe tranquilidade para o Atlético e já fez sua primeira previsão para o clássico contra o Cruzeiro, no próximo domingo (18).

“É muito bom somar pontos, até porque estava tudo embolado. Então, eu acredito que essa vitória nos dá tranquilidade na competição para brigar entre os primeiros no nosso grupo. E sobre o clássico, todo mundo já sabe que clássico é vencer os duelos e eu acredito que vai ser um grande jogo. Vamos nos preparar bem para que no domingo a gente possa fazer uma grande partida”, ressaltou.