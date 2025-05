Quem são os brasileiros suspensos na Argentina por manipulação de apostas

Quatro jogadores brasileiros foram afastados nesta quinta-feira (15) pela Associação do Futebol Argentino (AFA) por suspeita de manipulação de apostas . Assim, os atletas do El Porvenir, da Quarta Divisão argentina, estão suspensos provisoriamente por 90 dias.

As autoridades já haviam denunciado o clube anteriormente por suposta manipulação de resultados. Assim, o caso já está sendo investigado pela Justiça argentina. A denúncia, inclusive, foi feita pela própria AFA ao Ministério Público.

Conheça agora um perfil dos jogadores envolvidos no escândalo de manipulação de apostas.

Blanco (goleiro)

Fábio Monteiro Blanco tem 32 anos e dono de uma carreira discreta no Brasil. Começou no União Paraense e depois passou sem muito brilho por Independente (PA), São Francisco (PA), Jaciobá (AL), Sabugy (PB) e Atlético Roraima.

Marquinhos (zagueiro)

Marcos Vinicius Serrão Carvalho tem 32 anos e nasceu em Belém. Fez a carreira praticamente no Norte do Brasil. Começou no Goiatuba (GO) e depois passou por Paysandu, Águia de Marabá, Macapá, Peñarol-AM, Capital-DF e Moto Clube-MG. Seu último clube no Brasil foi o Paragominas, do Pará.