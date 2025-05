PSG x Auxerre: onde assistir, escalações e arbitragem

O Campeonato Francês 2024/25 chega ao fim neste sábado (17). Dentre as nove partidas que movimentam a 34ª e última rodada da Ligue 1, às 16h (de Brasília), o já campeão PSG recebe o Auxerre, no Parque dos Príncipes.

Como chega o PSG

O Paris Saint-Germain somente cumpre tabela nesta última rodada da Ligue 1 e está com todas as atenções para a final da Champions, marcada para o próximo dia 31 de maio. Isto porque o time tem 81 pontos, no topo da tabela, com 19 pontos de vantagem para o vice-líder Olympique de Marselha.

Dessa maneira, a expectativa é que o técnico Luis Enrique poupe seus principais jogadores de olho na decisão contra a Inter de Milão. Ou seja, Kvaratskhelia, João Neves e Dembelé devem ser preservados neste sábado.

Além disso, Kimpembé, lesionado, é uma baixa confirmada contra o Auxerre.