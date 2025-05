Polêmica das bets: Bruna Biancardi mantém publi de casa de apostas, mas se resguarda

Noiva de Neymar não abriu mão da divulgação dos jogos de azar, e caso gerou grande repercussão mesmo com alerta em publicação

A simulação de apostas por meio do celular e os ganhos sob perdas são pautas centrais da CPI das Bets — que investiga o envolvimento de famosos na divulgação de jogos de azar. Em meio aos intensos debates sobre o tema, Bruna Biancardi, influencer e noiva de Neymar, manteve suas promoções à uma plataforma de apostas online nos stories do Instagram. O mais recente, porém, com um adendo.

A fim de evitar problemas judiciais, a publicação de Biancardi estava acompanhada de um alerta sobre o impacto social desse tipo de conteúdo. Bruna inseriu avisos relacionados ao risco do vício em jogos: “Jogue com responsabilidade. Não há garantias de ganhos. Apenas para maiores de 18 anos. Se você tem problemas com vícios, não jogue”, publicou aos mais de 13 milhões de seguidores.