Personificação do ‘botafoguismo’, Nilton Santos completa 100 anos

O “Dia do Botafogo” tem uma razão ainda mais especial para ser celebrado nesta sexta-feira. Afinal, o 16 de maio marca o aniversário de Nilton Santos (1925-2013). E, desta vez, é, enfim, o centenário da lenda alvinegra. Aliás, dentro e fora de campo. A Enciclopédia do Futebol é a personificação do “botafoguismo”. Valores como nobreza, lealdade e coragem marcam a vida do melhor camisa 6 da história e se confundem com a história do Mais Tradicional.

O defensor cujo nome se confunde com a história do Botafogo. A Enciclopédia foi, assim, o jogador que mais vestiu a camisa alvinegra (723 vezes) e nunca saiu de General Severiano. Recebeu propostas e se recusou a deixar a Estrela Solitária.