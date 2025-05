Pentacampeão mundial fecha com a Globo para ser comentarista

Ex-jogador passará a ser comentarista fixo da emissora depois de experiência momentânea na função durante a última Copa do Mundo / Crédito: Jogada 10

O Grupo Globo contará com outro ex-jogador em sua equipe de comentaristas. Trata-se de Kleberson, pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira. Em um primeiro momento, ele atuará apenas em transmissões no SporTV, canal esportivo na TV fechada, e pelo Premiere no sistema pay-per-view. A sua estreia ocorrerá no dia 24 de maio na exibição do confronto entre São Paulo e Mirassol, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além disso, no dia seguinte, também integrará a equipe de transmissão do duelo entre Vitória e Santos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Esta será a segunda experiência de Kleberson como comentarista. Anteriormente, o ex-atleta também exerceu a função na própria Globo, nas transmissões do SporTV durante a disputa da última Copa do Mundo. A diferença é que dessa vez, o ex-jogador será um comentarista fixo da emissora e não um convidado. Assim, Kleberson manifestou-se sobre o retorno à Globo. “Estou com uma expectativa muito grande de poder voltar a essa função de comentarista. A Copa do Mundo de 2022 foi uma experiência muito legal para mim, de poder estar envolvido naquela cobertura, assistindo a vários jogos no mesmo dia e vivendo um lado diferente do que eu estava acostumado na época de atleta. Espero contribuir bastante com toda a experiência que eu adquiri dentro do futebol”, celebrou o ex-atleta. Em sua carreira como jogador, o ex-meio-campista soma passagens marcantes por Athletico, Flamengo, Besiktas, da Turquia, e Manchester United, da Inglaterra.

Globo atende solicitação da Fifa envolvendo Super Mundial de Clubes A Fifa estabeleceu uma diretriz clara para reforçar a identidade da sua mais recente competição internacional entre clubes. A entidade solicitou que os detentores dos direitos de transmissão passem a se referir ao evento como Copa do Mundo de Clubes em vez do tradicional termo Mundial de Clubes. Assim, a Globo, uma das emissoras responsáveis pela exibição no Brasil, atendeu prontamente à recomendação e modificou a nomenclatura em suas plataformas. O pedido tem como objetivo fortalecer a marca do torneio e criar uma associação mais direta com sua principal competição. A mudança já acolhida pela emissora brasileira agora emprega o nome oficial em todos os seus canais — televisão aberta, canais por assinatura e meios digitais. Essa padronização visa consolidar a nova fase do torneio, marcada por um formato ampliado e inédito.