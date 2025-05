Once Caldas vence San José e tira liderança do Fluminense

O Fluminense vai precisar vencer na última rodada para se classificar em primeiro lugar no Grupo F da Sul-Americana. Afinal, o Once Caldas venceu o GV San José, nesta quinta-feira (15), por 2 a 1, em Paloalto, na Colômbia, pela 5ª rodada, e recuperou a liderança. No dia 29, o Tricolor recebe o time colombiano, no Maracanã, numa disputa direta pela vaga direta nas oitavas de final.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Once Caldas sofre no fim, mas vence

O Once Caldas confirmou o favoritismo e venceu o GV San José. Mas sofreu no fim. O time colombiano dominou as ações e finalizou 27 vezes, mas não teve bom aproveitamento na conversão das tentativas. Assim, a partida ficou aberta até o fim. No entanto, saiu na frente do placar com Malagón, aos 35 da primeira etapa.

Já na etapa final, o Once Caldas perdeu intensidade. Assim, o time boliviano foi crescendo na partida e chegou ao empate com Ferddy Roca, aos 13 minutos. Pressionados, os donos da casa se arriscaram mais do que deveriam, foram ao ataque e deixaram espaços. Apesar dos sustos, conseguiu vencer graças ao gol de Beltrán, aos 34.

Situação do Grupo F

Com as vitórias, Fluminense e Once Caldas garantiram a classificação para a próxima fase. Agora, resta definir quem vai às oitavas de final e quem disputará a repescagem contra os terceiros da Libertadores. O time colombiano lidera com 12 pontos, enquanto os tricolores estão em segundo, com 10. Contudo, ambos se enfrentam no dia 29, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, valendo a liderança do Grupo F.

Já o GV San José, por sua vez, soma quatro pontos e ocupa o terceiro lugar, mas já está eliminado, assim como o Unión Española. O time chileno é o lanterna da chave, com apenas dois pontos conquistados. Eles se enfrentarão no mesmo dia e horário, no Chile.