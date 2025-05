Luiz Araújo aproveita chance como titular e ganha voto de confiança no Flamengo

O técnico Filipe Luís recuou Gerson como volante e apostou em Luiz Araújo no ataque com as ausências de Pulgar, Allan e Plata. E deu muito certo. O Rubro-Negro teve “aquela intensidade” do início do ano e tirou um grande peso nas costas ao vencer a LDU por 2 a 0, no Maracanã, pela Libertadores. Além do bom desempenho, o camisa 7 foi autor do segundo gol e agora volta a mostrar que pode ser importante durante os 90 minutos.

“Foi um jogo muito importante para a gente. Sabíamos que era uma final, era vencer ou vencer. Se empata ou perde, iria ficar muito difícil, não tinha chance de se classificar. Fizemos um grande resultado sabendo que ainda tem mais um jogo importante aqui em casa. Estou muito feliz de voltar a marcar com essa camisa, dar assistência e ajudar o Flamengo a ser vitorioso, o que é o mais importante”, declarou o atacante.