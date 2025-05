Luis Enrique brinca e afirma não desejar sucesso para Ancelotti no Brasil

Comandante do PSG e finalista da Champions admite grandeza do treinador italiano, mas diz que prefere que a Espanha seja campeã

O italiano Carlo Ancelotti é o novo técnico da Seleção Brasileira. Ele chegará ao Brasil após o encerramento da temporada europeia com o Real Madrid. A contratação movimentou o debate nacional e internacional. Luis Enrique, técnico do PSG e finalista da Champions League, também falou sobre o acerto.

“Não creio que haja técnicos com o histórico de títulos do Ancelotti. Ele é um cavalheiro dentro e fora de campo. Não vou desejar muito sucesso ao Brasil, porque é claro que quem quero ver triunfar é a minha seleção (a Espanha). Mas é maravilhoso ver um técnico italiano de tanto sucesso comandando uma seleção lendária como a do Brasil. Tenho certeza de que a combinação pode ser muito positiva”, afirmou Luis Enrique.

Sob o comando de Luis Enrique, o PSG segue em busca do primeiro título da Champions League. A grande decisão contra a Inter de Milão acontece no dia 31 de maio, em Munique, na Alemanha. Antes disso, o clube parisiense garantiu antecipadamente mais um título nacional e disputará a final da Copa da França contra o Reims.

O treinador espanhol comentou sobre o caminho trilhado pela equipe do PSG

“Estamos no mesmo caminho que nos trouxe até essas decisões. Não vamos mudar nada. Essa é a grande vantagem de saber que o trabalho está sendo bem feito. Estamos no final da temporada, e amanhã já começamos as preparações para competir bem nas duas finais, que é o nosso objetivo”, concluiu Luis Enrique.