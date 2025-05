Lucas revela que pediu para fazer pausa e tratar lesão no joelho: ‘Não ia ajudar’

O torcedor do São Paulo segue preocupado com Lucas Moura. Afinal, o atacante, que voltou a jogar contra o Fortaleza, pelo Brasileiro, voltou a reclamar de dores no joelho direito. Para voltar a estar 100%, o próprio jogador pediu para o Tricolor para fazer uma pausa e tratar sua lesão.

Em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram, Lucas recordou a lesão sofrida no Campeonato Paulista, a decisão de voltar e também quando voltou a sentir as dores.

“No dia 10 de março, eu acabei sofrendo um trauma muito forte no meu joelho direito e acabei jogando por alguns minutos depois disso, mas depois ficou muito difícil. Tive que sair, no dia seguinte não conseguia dobrar nem 10% da perna. E os exames apontaram um estiramento na capsula do meu joelho direito. Me tirou de combate de 7 a 8 semanas”, disse Lucas.

“Após esse período, tomamos a decisão de voltar. Os exames estavam bons, a força estava equilibrada e eu queria voltar. Estava jogando com um pouco de dor, o que é normal. Porém, achei que a dor ia diminuir com o tempo, o que infelizmente não aconteceu”, completou.

Lucas decide parar por tempo indeterminado

Por fim, o camisa 7 revelou que se reuniu com a comissão técnica e o departamento médico e decidiu dar uma pausa para tratar as dores no joelho direito. Contudo, ele não sabe quando voltará a atuar.