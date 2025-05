Juiz admite erro em acusação contra Asencio, do Real Madrid, sobre video sexual

Acusações contra atletas do Real Madrid

O episódio ocorreu em 15 de junho de 2023, em um clube de praia na ilha de Gran Canária. Segundo a investigação, Andrés García, Ferrán Ruiz e Juan Rodríguez, da base do Real Madrid, mantiveram relações sexuais consensuais com duas jovens, de 16 e 18 anos. As gravações aconteceram sem autorização das envolvidas e, mesmo após o pedido para exclusão do material, os vídeos continuaram circulando entre os acusados.

Assim, todos os três respondem por suposta gravação e divulgação de vídeos íntimos sem o consentimento das vítimas, uma delas menor de idade.