Herói tricolor, Lucca quebra recorde e tem contrato curto com São Paulo

Atacante marcou o gol que evitou a derrota da equipe de Zubeldía, contra o Libertad, no Morumbis, pela Copa Libertadores

Mais uma estrela de Cotia apareceu para salvar o São Paulo. Algo que virou recorrente nesta temporada. Desta vez, coube ao garoto Lucca, de apenas 17 anos, marcar o gol de empate do Tricolor contra o Libertad, na última quarta-feira (14/5), no Morumbis, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. E o destino queria muito que esse tento saísse justamente em uma noite especial.

Afinal, Lucca teve a chance de fazer sua estreia profissional pelo São Paulo em duas oportunidades. Contra o Santos, o atacante estava pronto para entrar em campo, mas a comissão técnica mudou de ideia por opção. Depois, diante do Náutico, o atacante estava novamente pronto para estrear, mas o zagueiro Alan Franco sentiu um problema físico e precisou ser substituído por Sabino.

Mas contra o Libertad, a oportunidade não iria escapar. Aos 39 minutos ele entrou em campo e, cinco minutos mais tarde, fez linda jogada para empatar um jogo que estava muito complicado. Afinal, o São Paulo estava com um jogador a menos desde os 16 minutos do primeiro tempo e havia tomado um gol dos paraguaios na reta final do embate.

“Sabe jogar truco? Eu tinha três cartas. Na primeira carta, não entrou, nem na segunda. Na terceira carta colocamos o Lucca (risos). Ele vinha com bom antecedente, eu tinha de ganhar na última mão, e, como no truco, ganhamos com ele. Já tinha tentado duas vezes, na terceira vencemos”, disse Zubeldía, após o embate.

Lucca quebra recorde em meio a final de contrato

Aliás, o tento marcado pelo garoto, tornou ele o jogador mais jovem a fazer um gol pelo São Paulo na Libertadores, com apenas 17 anos. O gol também garantiu o Tricolor Paulista na próxima fase da competição com uma rodada de antecedência.