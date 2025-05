Fluminense faz sondagem por Zé Welison, do Fortaleza

Com os dois primeiros volantes do elenco no departamento médico, o Tricolor vai ao mercado para suprir a ausência na posição antes do Mundial / Crédito: Jogada 10

Diante das lesões sofridas por Otávio e Bernal, o Fluminense busca um novo primeiro volante no mercado e Zé Welison, do Fortaleza, está na mira. O jornalista Afonso Ribeiro publicou no jornal O Povo (um dos veículos mais lidos do estado do Ceará) que o Tricolor já fez uma investida para contar com o jogador de 30 anos ainda nesta temporada. Zé Welinson está na reserva do Fortaleza.

O Fluminense quer trazer Zé Welison na janela de transferência do meio do ano, que será aberta antes do Super Mundial de Clubes. Conforme as informações publicadas por Afonso Ribeiro, o Fortaleza não deve se opor a uma venda do jogador na próxima janela de transferências, ainda mais se as cifras agradarem. Bem como o Fluminense, o Vitória também demonstrou interesse na contratação do volante. Revelado pelo Vitória, Zé Welison vê com bons olhos o retorno a Salvador. Por outro lado, o Fluminense é avaliado como uma opção mais interessante para a carreira do atleta neste momento. Certamente, a disputa do Super Mundial de Clubes influencia nesse ponto. Zé Welinson se despedindo? Zé Welinson postou uma foto em tom de despedida do Fortaleza. No Clube desde 2022, o volante soma 165 partidas, com nove gols e seis assistências. Contudo, na atual temporada, ele fez 19 jogos, sendo nove como titular.