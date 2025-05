Flamengo passa por teste antidoping surpresa da CBF no Ninho

O Flamengo teve uma surpresa nesta sexta-feira (16), um dia depois da vitória sobre a LDU, pela Lbertadores . À tarde, representantes de uma empresa terceirizada da CBF estiveram no Ninho do Urubu para realizar exames antidoping nos atletas. No entanto, nem todos foram selecionados, e os testes foram realizados em cinco jogadores no total. A informação inicial foi do jornalista Venê Casagrande.

A ação é um protocolo normal da CBF, que tenta manter testes periódicos nos jogadores para evitar casos de doping. A reapresentação do elenco aconteceu nesta sexta-feira, e os jogadores não receberam folga. O treinamento estava marcado para as 15h30 (horário de Brasília), já pensando no jogo contra o Botafogo.

Aliás, o volante De la Cruz e o goleiro Rossi foram para o exame antidoping da Conmebol após a vitória sobre o time equatoriano. Tanto que demoraram para sair do estádio. O clube, aliás, criou um código de conduta para atletas sobre doping e apostas. Uma forma de evitar que casos aconteçam no clube.

Neste sábado, o elenco do Flamengo volta ao gramado do Ninho pela última vez na semana, às 9h30, para o último treinamento visando ao clássico do Campeonato Brasileiro. O time rubro-negro ocupa a vice-liderança, com 17 pontos, dois a menos que o Palmeiras.

