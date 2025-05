Filipe Luís destaca ‘sacrifício’ e vê Flamengo no caminho certo

Rubro-Negro venceu a LDU por 2 a 0 e entrou na zona de classificação na Libertadores / Crédito: Jogada 10

O técnico Filipe Luís não escondeu a alegria com o desempenho do Flamengo na vitória sobre a LDU. Afinal, o Rubro-Negro venceu o time equatoriano por 2 a 0, nesta quinta-feira (15), no Maracanã, pela 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores, e entrou na zona de classificação às oitavas de final da Libertadores. Dessa forma, o treinador destacou o sacrifício dos jogadores e ressaltou que o time está no caminho certo para seguir sonhando com o tetracampeonato continental. “Vencemos e nos colocamos com possibilidade de passar de fase. Sempre penso que temos que demonstrar dentro de campo que queremos ganhar a competição. Não queremos ser eliminados. Queremos chegar o mais longe possível, na final. O único caminho é esse, com intensidade e vontade. O sacrifício é a palavra para mim. O sacrifício que os jogadores levaram a campo passou uma mensagem para a própria competição”, disse o treinador.

Situação de Pedro O Flamengo entrou em campo pressionado. Apesar da necessidade da vitória, o técnico Filipe Luís surpreendeu e deixou Pedro no banco de reservas. Afinal, o camisa 9 é uma das esperanças de gols. Contudo, o treinador justificou a decisão. Após a partida, o comandante ressaltou que o jogador não está 100% fisicamente e, por isso, é necessário ter cautela para evitar novas lesões. "O Pedro está liberado, mas não está 100%. A gente nota. Temos que ter cuidado. Assim que estiver no mesmo nível físico de todos os outros, ele vai estar em campo. Todo mundo sabe da qualidade do Pedro. Agora depende do Pedro. Ele fez o que é possível e ele vai estar disponível para jogar, mas enquanto isso, vamos continuar trabalhando", afirmou. Com a vitória, o Flamengo chegou a oito pontos e igualou a pontuação da LDU, mas assume o segundo lugar pelo critério de saldo de gols. Portanto, chega na última rodada dentro da zona de classificação e depende apenas de si para avançar às oitavas de final. O Rubro-Negro encerra a fase de grupos diante do Deportivo Táchira, da Venezuela, dia 28, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Próximos jogos do Flamengo Antes de decidir a vida na Libertadores, o Flamengo terá que voltar as atenções para as competições nacionais. Afinal, o Rubro-Negro terá três jogos pelo Brasileirão e Copa do Brasil antes de enfrentar o Deportivo Táchira. O primeiro compromisso será contra o Botafogo, domingo (18), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 9ª rodada do Brasileirão.