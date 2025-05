Ex-Vasco e Botafogo acredita que polêmica antes de Brasil x Argentina atrapalhou Raphinha: ‘Sentiu muito’

Companheiro de profissão entende que atacante não se encaixa em perfil de jogador polêmico e também exaltou competência dos argentinos / Crédito: Jogada 10

A declaração de Raphinha, que ganhou repercussão nas vésperas do último clássico entre Brasil e Argentina, ainda é pauta. Em entrevista ao quadro “Apre Aspas” do portal “ge”, o meio-campista Thiago Galhardo, atualmente no Santa Cruz, opinou sobre o episódio. O companheiro de profissão concluiu que a declaração mais atrapalhou o atacante do Barcelona do que o ajudou. Inclusive, Galhardo discorda que Romário influenciou Raphinha a adotar tal postura.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Eu acho que o Raphinha não é o perfil desse jogador para falar aquilo. Muita gente falou que o Romário o levou a falar, induziu. Cara, ninguém induz nada em ninguém, não tinha nenhuma arma na cabeça dele. Só que você está dando entrevista para o Romário. Com todo respeito, hoje me relaciono bem com ele, sou muito amigo da família e tudo, mas é o Romário, gente. Não dá para você normalizar. Ali teria que ter sido sido um Neymar da vida, que estaria preparado para poder tomar (porrada)”, expôs o jogador do Santa Cruz. Declaração de Raphinha deu incentivo para os argentinos Na verdade, Thiago acredita que a fala de Raphinha fez efeito contrário do que pretendia. Isso porque causou abalo no atacante do Barcelona e motivou os argentinos “O Raphinha sentiu muito isso. Se eu estou naquele jogo e o Dibu dá aquela pancada no intervalo, a gente vai para as vias de fato. Ele falou de uma forma natural, vamos para lá para ganhar”. Além disso, o jogador do Santa Cruz exaltou a competência dos hermanos.