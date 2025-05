Em sua estreia na Colina, Diniz reencontra Vojvoda e leva vantagem confronto

Histórico impecável na Colina Histórica

O novo comandante terá a tarefa de fazer o time carioca se reencontrar e para isso precisa defender uma escrita histórica diante do Fortaleza. Isso porque o time carioca jamais perdeu, como mandante, para o seu próximo adversário na história do duelo, em qualquer campeonato.

Dessa forma, o Cruz-Maltino soma 7 pontos e ocupa, no momento, a 17ª colocação (primeira a integrar o Z4). O Leão do Pici, por sua vez, tem 10, na 11ª posição, e busca dar um salto na classificação e encostar no pelotão de frente.

No retrospecto geral, o Vasco soma doze partidas como mandante diante do Leão , com nove vitórias e três empates, mais de 82% de aproveitamento. O último deles, inclusive, aconteceu pela edição do ano passado do Brasileirão. Em campo, uma vitória por 2 a 0, com gols de Vegetti e Mateus Carvalho.