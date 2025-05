Crystal Palace x Manchester City: onde assistir, escalações e arbitragem

Dia de decisão no futebol inglês. Neste sábado (17), Crystal Palace e Manchester City se enfrentam às 12h30 (de Brasília), na final da Copa da Inglaterra, o torneio mais antigo do futebol mundial. A bola rola no Wembley, em Londres, e as equipes chegam embaladas para buscar o título da FA Cup.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+ (streaming).