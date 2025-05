Cruzeiro x Ferroviária (feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Líder e vice-líder se enfrentam neste sábado (17), no Estádio Castor Cifuentes, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro

A 11ª rodada do Brasileirão feminino promete pegar fogo neste final de semana com o encontro do líder Cruzeiro com a vice-líder Ferroviária. As equipes entram em campo no sábado (17), às 17h (de Brasília), no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima, Minas Gerais. Enquanto a Raposa , com 26 pontos, quer se isolar ainda mais no topo da tabela, as Guerreiras Grenás querem diminuir a diferença para apenas dois pontos. Confira as principais informações do duelo.

Como chega o Cruzeiro

Com oito vitórias e dois empates, as Cabulosas estão invictas no campeonato. Além disso, vem de dois triunfos consecutivos – sobre o Real Brasília por 3 a 0 fora de casa e sobre o Bahia por 1 a 0 como mandante. Para a partida, porém, o técnico Jonas Urias não poderá contar com as atacantes Miriã e Marilia, com entorse no tornozelo esquerdo e tendinite na coxa direita, respectivamente.

Como chega a Ferroviária

Por outro lado, a Ferroviária não sabe o que é vencer há seis jogos. Com dois empates e uma derrota, as Guerreiras Grenás deixaram de somar pontos importantes na tabela. Então, precisam reencontrar o caminho das vitórias para se aproximar do time mineiro. A equipe paulista, porém, tem algumas dúvidas: a meia Cris e a atacante Neném se recuperam de lesão e não estão confirmadas no duelo.

CRUZEIRO X FERROVIÁRIA

Campeonato Brasileiro Feminino – 11ª rodada

Data/hora: 17/5/2025 (sábado), às 17h (de Brasília)

Local: Estádio Castor Cifuentes, Nova Lima (MG)

CRUZEIRO: Camila; Paloma Maciel, Haas, Isabela, Gaby Soares; Pri Back, Letícia Alves e Gisseli; Sochor, Byanca Brasil e Letícia. Técnico: Jonas Urias

FERROVIÁRIA: Luciana; Katiuscia, Luana, Andressa e Fátima; Raquel, Duda, Micaelly; Júlia Beatriz, Darlene e Millene. Técnica: Jéssica de Lima

Árbitro: Tainan Bordignon Somensi (SC)

Assistentes: Erica Mara da Silva Lopes (MG) e Caroline Costa Silva (MG)

VAR: –