Confira o que o Flamengo precisa para avançar às oitavas da Libertadores

Depois de sofrer com a irregularidade, o Flamengo reagiu na Libertadores e bateu a LDU, do Equador, por 2 a 0, no Maracanã, pela 5ª rodada da Libertadores. Agora, os comandados do técnico Filipe Luís dependem apenas de si para avançar às oitavas de final do torneio continental.

Afinal, a última rodada do Grupo C acontece no dia 28, com os dois jogos no mesmo horário (21h30). O Rubro-negro volta a atuar no Rio de Janeiro, contra o já eliminado Deportivo Táchira (VEN). A equipe equatoriana, por sua vez, mede forças com o Central Córdoba (ARG) em Quito.