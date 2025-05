Com mudanças, São Paulo segue preparação para enfrentar o Grêmio; veja o time

O São Paulo segue sua preparação para o duelo contra o Grêmio, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Com apenas nove pontos na tabela, o time busca a segunda vitória na competição e contará com o apoio da torcida no Morumbis. O jogo acontece neste sábado (16), às 21h (de Brasília). As dúvidas na equipe ficam entre Enzo Díaz e Wendell, na lateral-esquerda, e Arboleda e Ferraresi, na defesa.

Com isso, o defensor Ruan deve dar lugar para Arboleda. Afinal, ele deixou o campo no intervalo do jogo contra o Libertad, pela Libertadores, também no Morumbi. Já o lateral-direito Cédric Soares deve ser preservado e ficar fora do confronto, após receber vaias dos torcedores no torneio continental.

Provável São Paulo

Sob o comando de Zubeldía, o São Paulo deve enfrentar o Grêmio com a seguinte formação: Rafael; Ferraresi, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz (Wendell); Alisson, Marcos Antônio e Oscar; Lucas Ferreira, Ferreirinha e André Silva.

O time gaúcho também soma nove pontos, mas ocupa a 15ª colocação, uma posição acima do Tricolor Paulista pelo critério de saldo de gols.