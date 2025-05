Chapecoense bate Cuiabá, em casa, e dorme no G4 da Série B

Na noite desta sexta-feira (16), Chapecoense e Cuiabá entraram em campo para confronto válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Na Arena Condá, os donos da casa levaram a melhor, vencendo pelo placar de 2 a 1. Os gols do time catarinense foram marcados por Maílton e Ítalo, enquanto Mateusinho anotou o tento dos mato-grossenses.

Com o triunfo, a Chapecoense subiu para a terceira colocação da competição, agora com 13 pontos. A equipe de Santa Catarina aguarda o restante da rodada para saber em qual posição irá ficar. Por outro, o Cuiabá caiu uma posição, indo para sexto, com 12 pontos somados. O time do Mato-Grosso pode descer ainda mais na tabela conforme o desmembrar da oitava jornada.