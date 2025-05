CEO diz que diretoria do Santos queimou etapas e avisa: ‘Neymar não fará milagre’

Pedro Martins falou em palestra que os homens fortes do Peixe possuem sonhos ambiciosos em 2025, mesmo com tantas limitações

O CEO do Santos, Pedro Martins, disse que o clube ”queimou etapas” neste retorno para a Série A. Em uma palestra sobre gestão esportiva no Mackenzie, universidade em São Paulo, nesta sexta-feira (16), o executivo comparou a situação do clube com a do Cruzeiro, quando retornou para a elite do futebol.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O dirigente explicou que o Cruzeiro, na época com Ronaldo como dono da SAF, disse que o ‘título’ da Raposa no primeiro ano de volta à elite era a permanência na Série A. Já no Santos, o CEO afirmou que a diretoria já almejava algo grande, como uma vaga em uma competição sul-americana.

“Todas as decisões foram pensando em tentar queimar algumas etapas. Por exemplo, no Cruzeiro, a gente não fez isso. No primeiro ano de Série A, o nosso título era permanecer na Série A, com orçamento bem menor. O Ronaldo nos disse: “Eu não vou colocar mais dinheiro. O nosso título vai ser ficar na Série A e, quem sabe, ir para a Sul-Americana”. Essa diretriz é do dono ou do presidente. Dentro dessa diretriz, nós tentamos montar um time enxuto, com custo zero. O Cruzeiro não contratou quase ninguém naquela época, e conseguimos bater a meta”, disse Pedro Martins, que prosseguiu.

“No Santos, a diretriz da diretoria era outra, queria queimar etapas em termos de não só brigar para não cair, mas já voltar para uma competição sul-americana, já brigar na parte de cima da tabela. O projeto está caminhando. Está oscilando demais, mas, para o elenco que tem, não acredito que a gente vai brigar na segunda parte da tabela”, completou.

Trabalhar para estruturar o clube pelos próximos anos

Além disso, o CEO defendeu que o maior desafio da gestão é trabalhar para estruturar o Santos para “os próximos dez anos”. Ele também ressaltou que é necessário tirar o Peixe dessa situação incômoda no Brasileiro, mas que Neymar não vai fazer milagre. Assim, cobrou um trabalho mais conjunto dentro do clube.