Avaí empata com Ferroviária em confronto direto e pode deixar G4 da Série B

O 1 a 1 na Fonte Luminosa mantém Leão catarinense em quarto na tabela, porém com a vaga ameaçada; Locomotiva aparece em sétimo

Na abertura da oitava rodada da Série B do Brasileiro, Ferroviária e Avaí ficaram no empate por 1 a 1 na noite desta quinta-feira (15), em Araraquara (SP). Cléber abriu o placar para os catarinenses, mas Thiago Lopes deixou tudo igual pouco antes do intervalo na Arena Fonte Luminosa.

O Leão chega a 15 pontos e se mantém na quarta colocação. Mas por outro lado chega a três partidas sem vencer na competição e corre o risco de deixar o G4 no decorrer da rodada. Já a Locomotiva segue invicta em seus domínios, em sétimo com 11 pontos.