Atletas do Fluminense vão a Consulado tirar visto para a disputa do Mundial

Com a proximidade do Mundial de Clubes, os jogadores do Fluminense tiveram uma tarefa diferente dentro do cronograma da temporada. Afinal, na manhã desta quinta-feira (15), eles foram ao Consulado Americano no Rio de Janeiro para tirar o visto de trabalho. Isso porque o torneio acontece nos Estados Unidos. A informação é do portal “ge”.

De acordo com o regulamento, os clubes poderão levar até 35 atletas para a competição. Algo diferente do formato anterior, quando apenas 23 podiam participar e apenas sete equipes no certame. O Tricolor, inclusive, disputou a Copa Intercontinental em 2023, que resultou na derrota por 4 a 0 para o Manchester City.