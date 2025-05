Ancelotti define pré-lista, mas convocação final acontece no dia 26

Mesmo ainda como técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti já começou a preparar a Seleção Brasileira para os próximos jogos contra Equador e Paraguai, marcados para os dias 5 e 10 de junho, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.

Segundo informações do ‘ge’, após reuniões com Rodrigo Caetano, diretor executivo da CBF, e Juan, coordenador técnico, em Madri, Ancelotti decidiu que não vai divulgar a pré-lista de convocados ao público. A CBF vai enviar os nomes aos clubes até domingo (18), o que obriga os times a liberarem os jogadores. No entanto, a convocação final acontece somente no dia 26 de maio.

Normalmente, a pré-lista não é revelada, com exceção da Data Fifa de março, quando, por decisão de Ednaldo Rodrigues, os nomes foram divulgados. Desta vez, Ancelotti preferiu manter a discrição e deixou claro que não vê necessidade de expor os convocados neste momento.

A próxima partida da Seleção Brasileira será contra o Equador no dia 5 de junho, às 20h (de Brasília), no Estádio Monumental de Guayaquil. Por fim, no dia 10, encara o Paraguai na Neo Química Arena, às 21h45.