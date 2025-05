Aguirre oferece equilíbrio e é crucial para resposta do Inter na Libertadores

Lateral demonstra evolução em seu rendimento, se consolida como titular do Colorado e lidera fundamentos defensivos no duelo contra o Nacional

O lateral-direito Brian Aguirre teve papel fundamental para a vitória marcante do Inter sobre o Nacional, do Uruguai, pela Libertadores, na quinta-feira (15) . Afinal, o argentino possibilitou equilíbrio ao time, pois se destacou na parte defensiva, ao seu líder em alguns quesitos. Inclusive, deu assistência para o gol de Ricardo Mathias, além de acreditar em jogada que originou o segundo gol da equipe.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No caso, o próprio argentino e Nathan, que atuam originalmente na lateral direita. A oportunidade para Aguirre ser titular veio no começo deste ano, após grave lesão de Bruno Gomes, no joelho esquerdo. Exatamente no primeiro jogo do Internacional no ano.

Em um primeiro momento, o camisa 35 teve desempenho irregular e até foi alvo de críticas. Contudo, na sequência, conseguiu crescer de rendimento e a sua coroação veio em momento decisivo, mesmo na primeira parte da temporada. Isso porque Aguirre ajudou a entregar ao Inter uma consistência defensiva na vitória do Inter por 1 a 0 sobre o Nacional, no Uruguai.

Segundo o site ‘Sofascore’, o lateral argentino liderou estatísticas defensivas na partida, de forma geral. Especialmente os desarmes, sendo oito, 16 ações defensivas e aproveitamento de 85% em duelos ganhos, com acerto de 12 dos 14 possíveis.