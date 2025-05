Abel volta a despistar sobre renovação com o Palmeiras: ‘Nada a dizer’

Clube tem expectativa de estender vínculo com o treinador após o Super Mundial, mas português prega cautela

O técnico Abel Ferreira voltou a despistar sobre uma renovação de contrato com o Palmeiras. Após a vitória sobre o Bolívar, nesta quinta-feira (15), no Allianz Parque, pela Copa Libertadores, o treinador decidiu adotar a cautela após a presidente Leila Pereira dizer que já iniciou tratativas para a extensão do vínculo.

“Não vou alterar, não tenho nada de novo a dizer. A presidente já disse e não é a primeira vez. É uma honra e orgulho ser treinador do Palmeiras . O Palmeiras não precisa fazer mais nada. Vamos fazer como sempre fizemos, o mais importante agora é ajudar meus jogadores, ajudar a equipe, com tempo, carinho e respeito, tudo se vai decidir do que é o melhor para o Palmeiras”, disse Abel Ferreira.

O Palmeiras tem a expectativa de renovar com o treinador após o Super Mundial de Clubes. O clube não quer atrapalhar a preparação para a competição com assuntos externos. Contudo, de acordo com o português, o assunto pode se estender um pouco mais.

“Vocês sabem o quanto eu gosto de estar aqui, não só porque fizemos o que há muito tempo queria, uma equipe competitiva, mas se perder dois ou três jogos, vão dizer que acabou o ciclo do Abel, que talvez não seja bom renovar com o Abel, que não quer trabalhar, não tem fome. É assim que funciona, não é de hoje, é um orgulho, o Barros, a Leila e jogadores sabem o que eu penso. Estou de alma, coração e supermotivado aqui no Palmeiras. É o que tenho a dizer”, concluiu.

Próximo compromisso dos comandados de Abel

Assim, o Palmeiras retorna a campo para enfrentar o RB Bragantino, no próximo sábado (18), às 18h30, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.