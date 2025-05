‘Sou Mengão’: Thiago Galhardo explica diferença de sentimento entre Flamengo e Vasco

Principal reforço do Santa Cruz, Thiago Galhardo voltou a contextualizar a suposta provocação ao Flamengo na disputa pelo título do Brasileirão de 2020 — que resultou em uma rusga com Gabigol. O atacante não só negou que tenha se dirigido ao Rubro-Negro no ato do ‘cheirinho’ como reafirmou seu elo de berço — e arquibancada — com o clube. Amor este que ele define como ”diferente” depois de sua trajetória no futebol, especialmente no Vasco.

O bate-papo especial seguiu a linha favorita do atacante: polêmica e sincerona. Nessa linha, revelou que o gesto gerou reações inesperadas para ele à época, visto que já havia assumido seu rubro-negrismo anteriormente. “Tudo normal, chato é não ter mais a provocação. Quando fiz depois do Gre-Nal não teve a ver com isso, o cheirinho. Mas porque o Matheus Henrique, que hoje está no Cruzeiro, jogava no Grêmio, soltou uma piadinha e postou no Twitter, um cheirinho”, explicou.