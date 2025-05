Veja o que o Fluminense precisa para se classificar em primeiro na Sul-Americana

Tricolor terá um confronto decisivo com o Once Caldas, da Colômbia, novamente no Maracanã, para assegurar vaga nas oitavas de final

Depois de dois tropeços com os reservas, o Fluminense voltou a utilizar os titulares na Sul-Americana e bateu o Unión Española por 2 a 0, no Maracanã. Assim, a equipe dormiu na liderança do Grupo F do torneio continental, mas ainda depende de alguns resultados para carimbar a vaga nas oitavas.

Com o triunfo, o Tricolor torce para um tropeço do Once Caldas (COL) diante do GV San José para se manter na posição antes da última rodada. Afinal, no dia 29, novamente no Rio, o time mede forças com o adversário colombiano para assegurar a classificação direta, sem a necessidade de playoffs.