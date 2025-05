Três jogadores ficam fora de treino do Santos nesta quinta

O Santos prosseguiu com a preparação para o clássico contra o Corinthians nesta quinta-feira (15). No próximo domingo (18), o Peixe encara o rival, às 16h, na Neo Química Arena, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Mas nesta atividade, o técnico Cleber Xavier teve alguns desfalques.

O zagueiro Zé Ivaldo e o volante Gabriel Bontempo ficaram apenas na parte interna para trabalhos de prevenção de lesão e recuperação muscular. Contudo, a dupla não preocupa para o clássico e deve estar na lista de relacionados para o duelo na Neo Química Arena.

Em contrapartida, o zagueiro Gil não esteve no CT Rei Pelé nesta quinta-feira. O defensor alegou estar resolvendo problemas particulares e não participou da atividade com o restante dos companheiros. Desde a chegada de Cleber Xavier, o zagueiro perdeu espaço para Luan Peres no time titular.

Neymar segue recuperação no Santos

Por fim, Neymar não apareceu no gramado do CT no período em que a imprensa esteve presente. Contudo, o jogador fez trabalhos físicos com os fisioterapeutas do clube. Ele está em fase final de recuperação e logo estará liberado para treinar com o restante do elenco.

A previsão do Santos é contar com o camisa 10 no duelo contra o CRB por alguns minutos, no próximo dia 22 de maio, em Maceió, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Peixe precisa ganhar, já que na Vila Belmiro, as equipes ficaram empatadas em 1 a 1.