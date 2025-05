Transmissão de clássico na ESPN bate 1 milhão de espectadores

Partida no domingo também fez com que audiência da programação jornalística da emissora fosse impulsionada

Além disso, garantiu a liderança absoluta do canal na Pay TV, com audiência mais de 11 vezes superior (+1063%) à do segundo colocado durante o horário de exibição, no target total de indivíduos.

O clássico espanhol entre Barcelona e Real Madrid no último domingo (11) fez a ESPN atingir números expressivos na audiência. Assim, a emissora chegou a bater 1 milhão de espectadores ao longo do confronto.

E não parou por ai. A transmissão da partida na ESPN ainda ajudou a impulsionar a audiência dos programas jornalísticos da emissora. Assim, o SportsCenter Abre o Jogo ficou na liderança entre os canais pagos com um desempenho 29% maior do que os outros programas do mesmo horário.

Ademais, o “Mundo F”, que passa após o jogo, dominou sua faixa de exibição com números 132% acima do concorrente. Dessa forma, ficou no topo do ranking geral da Pay TV e registou sua maior audiência desde o lançamento, no dia 31 de março.

Vale ressaltar, portanto, que a ESPN fez uma super cobertura do “El Clásico”. Portanto, seis profissionais atuaram diretamente da Catalunha, fazendo uma transmissão in loco. Assim, a narração de Fernando Nardini, os comentários de Paulo Calçade e a reportagem de André Linares e Gustavo Hofman aconteceram direto do local.

Barcelona e Real Madrid

No último “El Clásico” da temporada, o Barcelona venceu o confronto contra o Real Madrid por 4 a 3 de virada pela 35° rodada do Campeonato Espanhol. Éric García, Lamine Yamal e Raphinha, duas vezes, marcaram os gols do Barça. Por outro lado, Mbappé foi quem balançou as redes três vezes para o clube merengue.