Torcedora do Palestino faz gestos racistas durante confusão em vitória do Cruzeiro

Uma torcedora do Palestino foi flagrada realizando gestos racistas em meio a uma confusão com torcedores do Cruzeiro, na vitória da equipe mineira pela Sul-Americana nessa quarta-feira (14), no Mineirão. na vitória da equipe mineira pela Sul-Americana nessa quarta-feira (14), no Mineirão.

A mulher, portanto, bateu as mãos no peito, como se imitasse um gorila. Rapidamente, um outro torcedor chileno que estava próximo, conteve a torcedora e viu a cena.

Vale ressaltar, portanto, que durante a confusão, torcedores do Palestino que estavam no camarote também arremessaram latas. Entre eles, estavam ex-membros da diretoria do clube chileno. Além disso, seguranças particulares estavam no local e não tomaram nenhuma atitude no momento do gesto racista.

No entanto, até o momento, não houve pronunciamento da equipe sobre o caso. Além disso, segundo a Polícia Militar, nenhum boletim de ocorrência foi realizado. Por fim, o Mineirão não soube informar se foi tomada alguma providência sobre o caso de racismo.

