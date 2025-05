Torcedor chileno é preso por gestos racistas contra torcida do Fluminense

Prisão no Maracanã, na última quarta-feira (14), é a primeira ação da campanha “Estamos Vigilantes”, do Ministério Público do Rio

A prisão preventiva, aliás, foi a primeira ação efetiva da campanha “Estamos Vigilantes”. A ação lançada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro visa combater o racismo e a xenofobia em jogos da Sul-Americana e Libertadores na capital.

Um torcedor chileno acabou preso na noite da última quarta-feira (14) após fazer gestos racistas contra a torcida do Fluminense, no Maracanã. O ato aconteceu durante a vitória tricolor sobre o Unión Española, pela Copa Sul-Americana . Os seguranças do estádio, então, identificaram Baltazar Martin Garcés Lopez, que foi detido nas arquibancadas.

Durante a partida, os seguranças acionaram o Batalhão Especial de Policiamento em Estádios (Bepe) ao flagrarem o chileno imitando um macaco em direção à torcida mandante. Promotores de Justiça presentes ao estádio analisaram as imagens do Centro de Comando e Controle e autorizaram a detenção. Assim, os agentes conduziram Baltazar ao Juizado Especial do Torcedor, onde a promotora de plantão pediu a conversão da prisão em flagrante para preventiva.

A atuação integra a nova estratégia do MPRJ, que agora posiciona promotores do GAEDEST (Grupo de Atuação Especializada do Desporto e Defesa do Torcedor) em todas as partidas dos torneios continentais nos estádios cariocas para coibir manifestações discriminatórias nas arquibancadas.

