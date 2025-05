Sem lesão, João Pedro retorna ao Grêmio; Igor Serrote será ausência por um mês

Lateral-direito não tem problema mais grave detectado e pode ficar à disposição para o jogo com o São Paulo, no sábado, no Morumbis / Crédito: Jogada 10

O Grêmio teve uma quarta-feira (15) agitada, principalmente no departamento médico. Igor Serrote passará por cirurgia para corrigir a fratura no punho esquerdo e ficará afastado por cerca de seis semanas. Também lateral-direito, João Pedro está recuperado de lesão. Sem diagnóstico de nova contusão, ele já aparenta sentir menos dores. Autor do gol contra o Godoy Cruz, pela Sul-Americana, o jogador deixou o campo ainda no primeiro tempo com dores na canela direita e demonstrou pessimismo por não conseguir retornar à partida. No entanto, os exames não apontaram nenhuma lesão, conforme noticiado pelo portal “ge”. A expectativa é que ele esteja em campo no sábado, contra o São Paulo, pela nona rodada do Brasileirão, no Morumbis.