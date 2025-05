São Paulo faz sondagem por zagueiro da Ferroviária

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No momento, o interesse do Tricolor não passou de uma sondagem. A diretoria do São Paulo consultou a Ferroviária sobre uma possível negociação, valores e formas para viabilizar o acordo. O time de Araraquara não descarta uma venda, mesmo no meio da temporada.

Atualmente, o São Paulo conta com seis zagueiros em seu elenco: Ruan, Arboleda, Alan Franco, Sabino, Ferraresi e Igão. Contudo, a situação de dois deles preocupa a diretoria.

Ruan Tressoldi está emprestado ao São Paulo até o final de junho deste ano. Ele pertence ao Sassuolo, da Itália, que tem apresentado resistência para prorrogar o empréstimo. O Tricolor não descarta comprar o jogador em definitivo, mas sofrendo com graves problemas financeiros, busca negociar o pagamento com os italianos para 2026.

Já o outro zagueiro que vive uma incógnita é Alan Franco. O argentino tem contrato com o clube até o final de 2025 e pode assinar um pré-contrato com outra equipe a partir do dia 1° de julho. O Tricolor tenta a renovação desde a temporada passada, mas ainda não conseguiu chegar em um acordo com os representantes do atleta.