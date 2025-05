Roger elogia Ricardo Mathias e fala em ‘blindagem do externo’ no Inter

Na importante vitória do Internacional sobre o Nacional do Uruguai por 2 a 0, nesta quinta-feira (15), o técnico Roger Machado apostou no jovem Ricardo Mathias entre os titulares. Assim, o atleta de 18 anos fez valer o voto de confiança e abriu caminho para o triunfo do time visitante.

Após a partida, o treinador comentou sobre o abraço que recebeu do atacante, que iniciou a partida pela primeira vez na equipe. Para Roger, foi uma demonstração de carinho e reconhecimento pelos conselhos que tem direcionado ao atleta.