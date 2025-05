Raphinha desabafa após título do Barcelona: ‘Acharam que estávamos mortos’

Com grande desempenho de Raphinha na temporada, o Barcelona conquistou seu 28º título do Campeonato Espanhol com duas rodadas de antecedência. A confirmação veio nesta quinta-feira (15), após vitória por 2 a 0 sobre o Espanyol, no RCDE Stadium.

Após a partida, o jogador brasileiro desabafou sobre certa descrença na equipe, que passou por uma má fase em certo momento do torneio. Durante o período, aliás, chegou a perder a liderança da tabela.