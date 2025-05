Promessa do Atlético é comparada a Neymar e Mahrez no estilo de jogo

Com jogos que enchem os torcedores de esperança em uma cria da base com potencial para brilhar, Gabriel se notabiliza pela velocidade, dribles, agilidade e capacidade de decidir partidas. A imprensa europeia o apelidou de “Novo Neymar”, e ele já atua pela equipe sub-17 do Atlético Mineiro.

Nesta quarta-feira (15), o jornal espanhol “As” destacou João Gabriel Castro Santos, mais conhecido como Gabriel Veneno, do Atlético. Ainda muito jovem, o atleta se destaca por suas atuações nas categorias de base do Galo e da Seleção Brasileira.

Canhoto de origem, Gabriel Veneno nasceu em Ilhéus, na Bahia. Seu talento em campo e a expectativa de um futuro brilhante chamaram a atenção da Adidas, gigante fornecedora de material esportivo da Alemanha. De acordo com a imprensa espanhola, o estilo do atacante lembra Neymar, além de remeter a Riyad Mahrez, que brilhou no Leicester e no Manchester City. Atualmente, o argelino joga no futebol da Arábia Saudita.

Com apenas 15 anos, Gabriel Veneno possui vínculo de formação com o Atlético. O clube mineiro prepara-o cuidadosamente, visando seu desenvolvimento sem atropelar etapas, enquanto aposta em seu potencial para gerar retorno financeiro em comerciais e outras ações de marketing.