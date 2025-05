Presidente da Fifa afirma atuar para combater e criminalizar o racismo pelo mundo

Em evento nesta semana, Gianni Infantino diz lutar com a ONU para crime ser combatido no meio esportivo

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, afirmou em discurso no congresso da entidade, realizado no Paraguai, que a federação trabalha intensamente para combater o racismo no futebol. A iniciativa junto à ONU busca criminalizar o racismo em nível global.

Na última semana, o Conselho da Fifa aprovou mudanças no Código Disciplinar para endurecer as leis contra atos racistas em jogos de futebol. As regras valem para torcedores, atletas e qualquer pessoa envolvida no esporte.