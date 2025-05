Para fazer o Vasco reagir, Diniz terá que manter escrita histórica; entenda

Afinal, o Cruz-Maltino jamais perdeu, como mandante, para o seu próximo adversário na história do duelo, em qualquer campeonato. Nesse sentido, o próximo confronto entre as equipes está marcado para o sábado (17), às 18h30 (de Brasília), em São Januário, pela 9ª rodada da competição nacional.

Com a chegada de Fernando Diniz, o Vasco tenta reagir em seu pior momento na temporada. Assim, a equipe carioca não venceu nos últimos nove jogos e completou um mês sem sentir o gosto de triunfar em campo. O novo comandante, então, terá a tarefa de fazer o time se reencontrar e para isso precisa defender uma escrita histórica diante do Fortaleza.

No retrospecto geral, o Vasco soma doze partidas como mandante diante do Leão do Pici, com nove vitórias e três empates, mais de 8% de aproveitamento. O último deles, inclusive, aconteceu pela edição do ano passado do Brasileirão. Em campo, uma vitória por 2 a 0, com gols de Vegetti e Mateus Carvalho.

Recentemente, também em 2024, os times se enfrentaram pela Copa do Brasil, algo que culminou na eliminação do Tricolor. Depois do empate sem gols em solo cearense e no 3 a 3 na Colina Histórica, o time carioca avançou nos pênaltis, com destaque para o goleiro Léo Jardim nas cobranças.

Zona de rebaixamento e sequência em casa

Depois do revés, de virada, para o Vitória, em Salvador, o Cruz-Maltino entrou na zona de rebaixamento, com 7 pontos. Dessa forma, a irregularidade na temporada fez vítimas fora de campo. Dentre elas, o técnico Fábio Carille e o executivo de futebol Marcelo Sant’Anna, que foram demitidos de seus respectivos cargos.