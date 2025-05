Palmeiras vence e assegura o 1º lugar geral da fase de grupos Libertadores

O 2 a 0 sobre o Bolívar, no Allianz, mantém o Palmeiras como único com campanha 100% entre os 32 concorrentes e com vantagens nos mata-matas

O Palmeiras, com uma rodada de antecedência, garantiu a melhor campanha geral da fase de grupos da Libertadores-2025. Nesta quinta-feira, 15/5, no Allianz Parque, pela 5ª rodada do Grupo G, o Verdão, com vários poupados, venceu o Bolívar por 2 a 0, gols de Murilo e Facundo Torres, antes dos 12 minutos de jogo. Com a vantagem construída logo no início, o time administrou a vantagem. Apesar de alguns sustos, esteve sempre mais perto de ampliar do que de levar o gol.

Com esta vitória, o Palmeiras segue com 100% de aproveitamento na Libertadores, disparado em primeiro lugar no Grupo G, já classificado para as oitavas de final e como citado acima, o time de melhor campanha geral. Isso garante vantagens nas fases decisivas. Esta é a sexta vez que o Verdão termina a fase de grupos como a melhor equipe da competição. Enfim, campanha fantástica!