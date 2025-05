Mundial: Fluminense, Botafogo e Palmeiras se juntam para diminuir taxas

Flamengo, com outro escritório de advocacia, também estuda a melhor forma de voltar para casa com os cofres mais recheados

Aliás, de acordo com o GE, o Flamengo também estava no acordo, mas deixou o trio de lado e contratou outro escritório de advocacia. Vale lembrar que cada clube receberá US$ 15,2 milhões (R$ 85,7 milhões) pela participação, além de US$ 2 milhões (R$ 11,2 milhões) por vitória e US$ 1 milhão (R$ 5,6 milhões) por empate na fase de grupos.

Fluminense, Botafogo e Palmeiras se uniram nos bastidores e costuram a melhor forma de pagar menos impostos em cima das premiações certas e das prováveis da Copa do Mundo de Clubes. As taxas, vale lembrar, serão cobradas pelo governo dos EUA.

Uma proposta estudada pelos clubes é de abrir empresa, o que pode diminuir as taxações. Fato é que os três clubes voltarão para casa com mais dinheiro e partirão do Brasil com o sonho do primeiro Mundial aceito pela Fifa. Eles se classificaram para o Mundial por terem conquistado a Libertadores recentemente: Palmeiras (2021), Fluminense (2023) e Botafogo (2024). O Flamengo também está na disputa por ter vencido a edição de 2022.

O Brasil, aliás, é o único país com 4 representantes no Mundial. Ao todo, são 32 times, dividos em oito grupos com quatro times cada. O Palmeiras está no A, ao lado de Al Ahly, Porto e Inter Miami. O Verdão fará seu primeiro jogo no dia 15/6.

O Botafogo, que também estreia no dia 15/6, está no Grupo B ao lado das pedreiras Atlético de Madrid e PSG e do Seattle Sounders. O Fluminense, por sua vez, aparece no F, junto com Borussia Dortmund, Mamelodi Sundowns e Ulsan HD. O Flamengo está no D, ao lado de Chelsea, Esperance e o vencedor de América-MEX x Los Angeles.

