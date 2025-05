Luiz Araújo brilha, Flamengo vence LDU e segue vivo na Libertadores

Rubro-Negro ultrapassa time equatoriano no saldo de gols e entra na zona de classificação às oitavas de final / Crédito: Jogada 10

O Flamengo está vivo na Libertadores. Com gols de Léo Ortiz e Luiz Araújo, o Rubro-Negro venceu a LDU, do Equador, por 2 a 0, nesta quinta-feira (15), no Maracanã, pela 5ª rodada do Grupo C. O time comandado por Filipe Luís dominou a partida do início ao fim e poderia ter feito até mais gols. Contudo, a vitória por dois gols de diferença foi o suficiente para colocar a equipe rubro-negra na zona de classificação às oitavas de final. Veja a classificação da Libertadores!

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Com a vitória, o Flamengo chegou a oito pontos e igualou a pontuação da LDU, mas assume o segundo lugar pelo critério de saldo de gols. Portanto, chega na última rodada dentro da zona de classificação e depende apenas de si para avançar às oitavas de final. O Rubro-Negro encerra a fase de grupos diante do Deportivo Táchira, da Venezuela, dia 28, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Flamengo sufoca a LDU e perde um caminhão de gols O Flamengo jogou em ritmo de treino de ataque contra defesa no primeiro tempo. Afinal, o Rubro-Negro dominou as ações, teve quase 70% de posse de bola e finalizou 13 vezes. Contudo, o time comandado por Filipe Luís pecou no aproveitamento das finalizações. Dessa forma, perdeu a oportunidade de aplicar uma vantagem mais confortável ainda na primeira etapa. Em menos de dez minutos, o Flamengo saiu na frente do placar no Maracanã. Após cobrança de escanteio de Luiz Araújo, Léo Ortiz subiu muito alto e mandou a bola no canto de Gonzalo Valle. Aliás, o goleiro da LDU foi um grande personagem do primeiro tempo. Afinal, fez boas defesas, como nas finalizações de Luiz Araújo, Michael e Arrascaeta. Depois dos 30 minutos, o Flamengo diminuiu o ritmo. A LDU, no entanto, quase não conseguiu sair do campo de defesa. O time equatoriano conseguiu apenas uma escapada, aos 36, e até que levou perigo. Após cruzamento de Quiñónez, Gruezo aproveitou o rebote de Rossi e chutou por cima. Mas não foi o suficiente para mudar o panorama da partida.