Keno volta a aproveitar oportunidade no Fluminense: ‘Feliz por dar conta do recado’

Atacante entra após lesão de Canobbio e estufa a rede no triunfo tricolor por 2 a 0 sobre o Unión Española, no Maracanã, pela Sul-Americana

Com apenas cinco minutos, no Maracanã, o Fluminense teve um problema para resolver diante do Unión Española. Afinal, Canobbio se chocou com o goleiro adversário e teve que deixar o campo logo no início da partida. Assim, o substituto foi Keno, que voltou a entrar bem e estufar a rede no triunfo por 2 a 0 pela Sul-Americana.

“A gente sabia que seria difícil. Começamos um pouco abaixo, mas fizemos um segundo tempo melhor, agredindo mais o adversário. Graças a Deus consegui fazer o gol para dar mais tranquilidade e sair com a vitória”, disse.