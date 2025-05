Jogadores do San Lorenzo protestam contra salários atrasados

Os jogadores do San Lorenzo não treinaram nesta quinta-feira (15) por causa de salários atrasados há vários meses. Quem expôs a situação foi Iker Muniain, em um desabafo no Instagram. Ele criticou a diretoria do clube argentino, que defende desde 2024, após deixar o Athletic Bilbao , onde jogou por 15 anos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

De acordo com a imprensa argentina, os atrasos com os jogadores já somam três meses. Ainda assim, Muniain diz que a denúncia vai além do dinheiro.

“Não é uma questão financeira, e sim de respeito, dignidade e condições básicas de trabalho, que todo profissional merece. Temos treinado e jogado todos os dias, sempre colocando o clube em primeiro lugar, respeitando a camisa e a torcida. Mas agora é hora de falar. Esperamos que a situação seja resolvida com a urgência e seriedade que merece. Não queremos conflito, somente uma solução justa e concreta”, concluiu.

Fora de campo, o San Lorenzo enfrenta uma crise. Em 24 de abril, o então presidente Marcelo Moretti renunciou após o vazamento de um vídeo em que ele supostamente aceita um suborno de uma mulher para colocar seu filho nas categorias de base do clube.

Apesar dos problemas internos, o time vive um bom momento em campo. O San Lorenzo se classificou para as quartas de final do Torneio Apertura do Campeonato Argentino e enfrenta o Argentinos Juniors no próximo dia 19 de maio.