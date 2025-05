Herói da classificação, Lucca descreve estreia pelo São Paulo: ‘Noite mágica’

E o final feliz só foi possível graças a um jovem estreante. Lucca, de 17 anos, entrou na reta final da partida, em seu primeiro jogo pelo profissional, e marcou o gol do empate, que classificou o São Paulo. No final da partida, o jogador disse que ainda não tinha caído a ficha do que havia acontecido e recordou dos tempos de arquibancada do Morumbis.

O torcedor do São Paulo que compareceu ao Morumbis na noite desta quarta-feira (14) não imaginava um enredo tão dramático para garantir a vaga nas oitavas de final da Libertadores. O Tricolor precisava apenas de um empate contra o Libertad, o que aconteceu , mas com um enredo completamente emocionante.

“Eu queria dizer que foi uma noite mágica. É o sonho de criança de todo mundo. Nem estou entendendo o que aconteceu, na emoção ali. Deus preparou tudo perfeito para mim, porque cheguei a quase entrar duas vezes e eu ficava me perguntando “por quê?”, “por quê?”. Mas hoje, eu quase entraria a mil se fosse para ter uma noite dessas, em uma Libertadores. Só não foi uma noite perfeita porque não saímos com a vitória, infelizmente. Mas muito feliz por estrear no meu clube do coração, com essa torcida que eu amo, já estive do outro lado. Muito feliz por ajudar com o empate em uma noite de Libertadores, na minha estreia”, afirmou.

Mais oportunidades

Como o atacante citou, Lucca já esteve duas vezes na beira do gramado, ao lado de Zubeldía, mas não chegou a entrar. Depois do gol, o jogador mantém a humildade, e disse que está à disposição quando necessário, além de valorizar o trabalho da base do clube.

“O importante é estar aqui para ajudar a equipe, o São Paulo, Cotia é isso. Estamos aqui para isso, para ajudar. A gente tem um trabalho espetacular na base, tem milhares de profissionais qualificados trabalhando para isso. Que seja um jogo, 15 minutos, 10, 90. O importante é, quando precisar, fazer o que eu tive a sorte de fazer hoje”, ressaltou.