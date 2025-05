Gabigol é alvo de tentativa de golpe digital

Golpista estaria solicitando serviços ou compras de produtos em nome do atacante do Cruzeiro

O atacante Gabigol foi alvo de uma tentativa de golpe digital. Em comunicado divulgado nas redes sociais, nesta quinta-feira (15), o jogador do Cruzeiro informou que um homem estaria se passando por ele. Dessa forma, ressaltou que tomará “medidas cabíveis para investigação do crime” e alertou as pessoas para não repassarem dados pessoais ou valores.

O golpista foi identificado como Junior Pedroso. O homem estaria solicitando a contratação de serviços ou compra de produtos em nome do atacante do Cruzeiro. O golpe estaria ocorrendo através do WhatsApp, aplicativo de mensagens, com o número com DDD 21, do Rio de Janeiro.