Fluminense x Flamengo (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Fluminense e Flamengo fazem clássico nesta sexta-feira (16), às 21h (de Brasília), no Estádio Moça Bonita, em Bangu, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. As Guerreiras do Fluzão buscam o reencontro com a vitória para entrar no G8 da competição. Do outro lado, as Meninas da Gávea focam na terceira vitória consecutiva para subir ainda mais na tabela.

O clássico, aliás, marca o reencontro da dupla Fla-Flu após a Copa Rio Feminina. Na última rodada da competição, em 23 de abril, o Flamengo venceu o Fluminense por 2 a 1, e sagrou bicampeão do torneio. Na ocasião, Cristiane e Monalisa marcaram para o Rubro-negro, enquanto Lurdinha fez o único para as tricolores.