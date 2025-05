Fluminense soma 20 jogos de invencibilidade no Maracanã em competições internacionais

O Fluminense bateu o Unión Española por 2 a 0, no Maracanã, e dormiu na liderança do Grupo F da Sul-Americana. A equipe, então, destacou a sua força como mandante ao vencer novamente no Maracanã. Agora, já soma 20 jogos de invencibilidade em seu estádio em competições internacionais.

Desde então, o Fluminense soma o aproveitamento de 16 vitórias e quatro empates. Algo que culminou nos títulos da Libertadores de 2023 e da Recopa no ano seguinte.

Com o triunfo, o time carioca agora torce para um tropeço do Once Caldas. Nesse sentido, a equipe colombiana encara o GV San José, nesta quinta-feira (15), às 23h (de Brasília) para tentar seguir na ponta. O Tricolor enfrenta este adversário pela última rodada da fase de grupos no dia 29, no Rio de Janeiro.

Por fim, antes disso, os comandados do técnico Renato Gaúcho terão a tarefa de se recuperar no Campeonato Brasileiro. Além disso, irão medir forças com a Aparecidense, pelo jogo de volta da Copa do Brasil, no Mané Garrincha, dia 21.